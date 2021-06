Lewandowski vota para declarar inconstitucional autonomia do BC

O ministro Ricardo Lewandowski divulgou nesta sexta seu voto no julgamento virtual da Ação Direta de Inconstitucionalidade que trata da autonomia do Banco Central, aprovada no Congresso. O ministro seguiu parecer da PGR e votou para declarar inconstitucional a norma aprovada no Parlamento. O julgamento teve início às 0h de hoje, em ambiente virtual, mas foi interrompido em razão do pedido de vista do ministro Luis Roberto Barroso.

“Conforme entendimento prévio do Supremo Tribunal Federal, a deliberação sobre a alteração no regime jurídico do Presidente do Banco Central não trata de disposição sobre o Sistema Financeiro Nacional, mas, sim, de matéria administrativa, pertinente à organização do Poder Executivo Federal. Com essas considerações, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República para reconhecer que se revela formalmente inconstitucional a Lei Complementar 179/2021, considerada a pacífica jurisprudência da Corte na matéria”, diz o ministro no texto.

“Por todas essas razões, conheço parcialmente da presente ação direta de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 179/2021” segue o magistrado.