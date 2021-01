Lewandowski pede informações a laboratório para decidir sobre vacina russa

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a farmacêutica União Química apresente as informações prestadas pela Anvisa sobre o pedido de autorização do uso emergencial da vacina russa Sputnik V no Brasil. A empresa é responsável pela produção do imunizante na América Latina.

No despacho, o ministro o pede para que a empresa detalhe as providências já tomadas e as exigências técnicas feitas pela Anvisa “ainda pendentes de cumprimento, bem assim o tempo e a forma como pretende atendê-las”.

Lewandowski solicitou, ainda, que a União Química esclareça “qual a sua capacidade de produzir a vacina Sputnik V no País ou de importá-la da Rússia, caso venha a ser contemplada pela ANVISA com a autorização emergencial, de maneira a possibilitar a eventual utilização do imunizante na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 já em curso, discriminando quantidades e prazos de entrega”.

Na última terça-feira, o governador da Bahia, Rui Costa, questionou no Supremo dispositivos da Medida Provisória (MP) 1026/2021 que criam restrições para a importação e a distribuição de vacinas contra a covid-19 ainda não registradas pela Anvisa.

Segundo o governador, os dispositivos cerceiam a atuação dos estados no combate à pandemia, ao impedir a importação de vacinas ainda não certificadas segundo as regras da MP, como a Sputnik V.