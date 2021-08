Lewandowski determina que CPI adote providências contra vazamento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou há pouco que o presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz, e a Corregedoria do Senado adotem providências em relação ao vazamento de dados sigilosos de Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde que é investigada na comissão.

“Diante do exposto, dou provimento parcial à presente Reclamação para determinar ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, Senador Omar Aziz, que adote, no prazo de 5 (cinco) dias, providências que garantam a confidencialidade do material arrecadado mediante quebras de sigilo autorizadas pelo

colegiado, comunicando-as a esta Suprema Corte”, escreveu o magistrado.

Ele também determinou o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria do Senado, para que, “caso assim o entenda, instaure procedimento investigativo” para apurar a

responsabilidade pelo vazamento de documentos referentes a Mayra.

Dentre os documentos sigilosos que vieram a público na imprensa estão e-mails e um vídeo em que a secretária treina para o depoimento que prestaria à CPI. A defesa de Mayra havia acionado o STF contra a quebra dos sigilos e o próprio Lewandowski determinou que o material deveria “permanecer sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada a sua utilização ou divulgação”.