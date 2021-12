Lewandowski: governo tem 48 horas para detalhar vacinação de crianças

Atendendo a um pedido do PT, o ministro Ricardo Lewandowski deu 48 horas para que o governo de Jair Bolsonaro se manifeste sobre o pleito do partido para que o STF obrigue o Ministério da Saúde a incluir a vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Vacinação.

No pedido protocolado no STF, o partido solicita “que o Governo Federal apresente, em 48 (quarenta e oito) horas, a complementação do Plano Nacional de Vacinação, para incluir as etapas a serem cumpridas para iniciar e concluir a vacinação de crianças entre 05 (cinco) e 11 (onze) anos contra a Covid-19, incluindo-se um cronograma que viabilize a cobertura vacinal adequada de toda a população infantil antes da retomada das aulas, bem como a previsão de um dia nacional (Dia D) para vacinação, ou mesmo a designação de possíveis datas para a realização de grandes mutirões de incentivo e vacinação.”

