Lewandowski concede HC e manda Roger Abdelmassih para hospital

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, acaba de conceder habeas corpus a Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra pacientes.

Abdelmassih, segundo a defesa, sofre de “cardiopatia grave” e precisa ser colocado em prisão domiciliar para conseguir receber os cuidados médicos adequados.

Lewandowski, reconhecendo a gravidade do caso, determinou que o condenado seja internado no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo para avaliação médica. Caberá ao juiz da vara de execuções a decisão sobre o passo seguinte.

“Considerado o quadro clínico descrito pela defesa, forçoso concluir também pela internação do ora paciente… Assim, embora este Relator reconheça a gravidade dos crimes cometidos por Roger Abdelmassih, faz-se necessário, considerada a

situação conflitante entre relatórios médicos constantes dos autos, a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para, uma vez mais, determinar a internação imediata do ora paciente no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo e, ainda,

prescrever ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP que solicite, de pronto, novo laudo médio pericial junto ao Instituto Médico Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, que deverá realizar completa e exauriente avaliação clínica do apenado”, determina o ministro.