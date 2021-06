Lewandowski cobra informações de Bolsonaro sobre a Copa América no Brasil

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, acaba de despachar ofício ao Palácio do Planalto cobrando informações do governo sobre as negociações com a Conmebol em torno da realização da Copa América no Brasil.

O ofício do ministro foi despachado a partir da ação protocolada pelo PT contra a organização do evento.

Há pouco, Bolsonaro afirmou que o país vai realizar o campeonato. “Copa América, sim. Fui instado no dia de ontem, pela CBF. Conversei com todos os ministros interessados. Da nossa parte, positivo. No que depender de mim, e de todos os ministros, inclusive da Saúde, está acertado, haverá. Protocolo é o mesmo da Libertadores”, disse Bolsonaro.