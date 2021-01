Lewandowski abre investigação no STF contra Pazuello

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ricardo Lewandowski autorizou há pouco a abertura de inquérito contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O general do Exército será investigado a pedido do chefe da PGR, Augusto Aras, que apontou possível crime de prevaricação e improbidade administrativa pelo colapso no sistema de saúde de Manaus.

O inquérito deve durar 60 dias. Lewandowski também autorizou que a PF colha o depoimento de Pazuello cinco dias após sua intimação. Pazuello vai poder escolher o local, dia e hora do interrogatório.

Mais cedo, o Radar mostrou que o pedido da PGR havia chegado até Rosa Weber, a chefe do plantão do STF. Ela decidiu remeter o caso ao colega, que já toca outros temas relacionados à pandemia.