Lewandoski rejeita suspender julgamento do governador de SC

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, rejeitou nesta quinta-feira o pedido de um deputado estadual de Santa Catarina para suspender o julgamento do impeachment do governado afastado Carlos Moisés, marcado para estar sexta-feira.

Lewandowski sequer apreciou o mérito da reclamação, por entender que o deputado Láercio Schuster não tinha motivos para submeter o pelito ao Supremo. O próprio Carlos Moisés se manifestou pela ilegitimidade do parlamentar.