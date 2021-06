Lentidão no DF, avanço em GO… A corrida da vacina entre Caiado e Ibaneis

A estratégia de vacinação adotada pelo governo de Ronaldo Caiado em Goiás, que avança de modo mais célere que o vizinho Distrito Federal — uma fração do território goiano –, levou o governador Ibaneis Rocha a se justificar nas redes nesta terça.

A fala do governador distrital veio depois de o Radar revelar que mais de 82.000 moradores da capital federal haviam buscado o estado vizinho para receberem a vacina, como disse Caiado. “Enquanto muitos lavam as mãos, nos arregaçamos as mangas. Já aplicamos mais de 82.000 doses de vacinas em moradores do Distrito Federal que procuraram as regiões do Entorno para se imunizar”, disse Caiado.

Ibaneis reagiu: “A vacinação no DF avança conforme recebemos mais doses do Ministério da Saúde. Essas doses, por sua vez, são distribuídas de acordo com as características da pandemia em cada estado ou região. É por isso que, as vezes, algumas cidades avançam mais ou menos”.

Desde o início da pandemia, o DF enfrenta problemas de gestão na Saúde, com integrantes do governo presos por corrupção. No caso das vacinas, o problema está, segundo auxiliares do governo Ibaneis, na falta de estratégia da Saúde ao organizar os grupos de vacinação.

Na justificativa publicada nesta terça, Ibaneis não reconhece problemas no seu governo. Procura colocar a culpa no governo federal. “Gestão dos imunizastes cabe ao PNI, controlado pelo Ministério da Saúde, cujas indicações estamos seguindo. Talvez por nossa centralidade, já aplicamos quase 160.000 doses em residentes de outras unidades do Brasil, sendo que a maior parte dessas pessoas vieram do nosso entorno”, disse Ibaneis.