Lentidão de reformas e de vacinação são riscos para economia, diz pesquisa

Para o setor privado brasileiro, o ritmo lento das reformas e da vacinação da população são os maiores riscos que podem atrasar a retomada da economia do país neste ano, é o que aponta uma pesquisa da Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham).

Dentre os 280 empresários consultados pela Amcham entre os dias 14 e 21 de janeiro, a falta de agilidade na implementação da agenda de reformas (71%) e o ritmo lento na imunização da população (40%) são os principais fatores a comprometer a decolagem da economia. Depois, estão a segunda onda de contaminação (29%), o isolamento político brasileiro no cenário internacional (22%), escassez de crédito e fuga de investimento estrangeiro direto (20%) – os entrevistados puderam apontar até dois aspectos.

O levantamento, batizado de “Plano de Voo: Perspectivas Empresariais sobre o Brasil 2021” balizará a interlocução da Amcham com as autoridades. Os novos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vão receber cópias do estudo.