Leite é visto como a cara da ‘renovação’, mas ‘muito jovem’, diz pesquisa

A recente pesquisa encomendada pelo DEM sobre o perfil dos presidenciáveis mostra que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), já acumula capital político considerável, mas que ainda é visto como ‘muito jovem’ para o cargo.

Aos 36 anos e considerado a cara da ‘renovação’ e da ‘vontade de fazer’ na política, Leite tem a seu favor a boa gestão que está conduzindo no governo gaúcho, sobretudo ao colocar as contas do estado em dia, dizem os entrevistados.

A pesquisa mostra, no entanto, que o tucano ainda é desconhecido entre a maior parte dos brasileiros: 56% dos entrevistados ‘nunca ouviram falar nele’ e 24% ‘conhecem só de nome’.

Leite ganhou atenção nacional nas últimas semanas ao falar abertamente sobre a sua sexualidade, fator que pode ser usado para alavancar seu rosto entre os brasileiros.