Leilão presencial da Aneel tira o sono do mercado na reta final do ano

“Leilão de Transmissão de… Covid”. É assim que o mercado apelidou o leilão de linhas de transmissão que vai acontecer no próximo dia 17. Às vésperas do Natal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) planeja realizar o certame à moda antiga em plena pandemia do novo coronavírus.

Quer reunir presencialmente na B3, em São Paulo, investidores, equipes jurídicas, empresários, jornalistas e assessores. O medo de participar do leilão e depois levar a Covid-19 para as reuniões familiares do final de ano já foi debatido internamente, mas o negacionismo ainda está forte na Aneel.

O certame ofertará 11 lotes que preveem a instalação de mais 1.958 quilômetros de rede em nove Estados (AM, BA, CE, ES, GO, MS , MG, RS e SP), com investimento de 7,34 bilhões de reais.

A posição contraditória com o contexto de altas infecções em vários estados tende a prejudicar ainda mais a combalida imagem da agência, após o apagão de quase um mês no Amapá, em que ainda será apurada a responsabilidade do órgão regulador.