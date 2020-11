Leilão da Copel Telecom movimenta mercado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O leilão da Copel Telecom, do Paraná, promete ser disputado, nesta sexta-feira, na bolsa. O empresário Nelson Tanure, assessorado pelo Credit Suisse, e a EB Fibra, com a XP, têm interesse no negócio.

A Highline, que tentou comprar a Oi, é outra candidata muito forte. O preço mínimo é de 1,4 bilhão de reais e o negócio abrange 36 mil quilômetros de fibra de alta tecnologia. Tanure já é o dono da Sercomtel, a empresa de telefonia de Londrina (PR).