Leia justificativa do Planalto ao negar registros de passeios de Bolsonaro

Revelada pelo Radar na segunda-feira, a resposta negativa do Palácio do Planalto ao requerimento da CPI da Covid-19 no Senado para apresentar uma planilha com os registros de datas, locais e autoridades envolvidas nos passeios de Jair Bolsonaro pelo Distrito Federal durante a pandemia foi incluída no sistema da comissão somente nesta quinta.

O ofício, agora público, é assinado pelo chefe de gabinete do presidente, Célio Faria Júnior, e datado do último dia 10. O documento informa “em pesquisas realizadas nos arquivos deste Gabinete Pessoal, não foram identificados registros oficiais de deslocamentos”.

O Planalto vai além na justificativa para negar as informações que a CPI demandou e diz o óbvio: “que eventuais deslocamentos do Senhor Presidente da República, no período indicado, realizados em caráter privado não fazem parte de sua agenda oficial”.

Aprovado no dia 29 de abril, o requerimento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que se declara independente do governo mas tem posições que agradam o Planalto. O pedido enviado à Presidência mirou os deslocamentos do presidente desde o dia 1º de março do ano passado — quando o coronavírus já estava no país —, que provocaram aglomerações e contrariam as recomendações sanitárias contra a doença.

No último dia 5, durante discurso no Planalto, Bolsonaro comentou o pedido e disse que “não interessa” onde ele estava.

“Eu sempre estive no meio do povo, estarei sempre no meio do povo. Recebo agora documentos da CPI, para eu dizer onde estava nos meus últimos fins de semana, 50? Não interessa onde eu estava. Respeito a CPI. Estive no meio do povo, tenho que dar exemplo. É fácil para mim ficar dentro do Palácio da Alvorada, tem tudo lá”, declarou.

Na justificativa para o pedido, Girão diz que a CPI tem como um de seus objetos apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil.

Ele lembra que a Constituição Federal “não admite retrocessos injustificados no direito social à saúde e que, especialmente em tempos de emergência sanitária, as condutas dos agentes públicos contraditórias às evidências científicas de preservação da vida não devem ser classificadas como atos administrativos legítimos, sequer aceitáveis”.

As informações requisitadas, de acordo com o senador, permitiriam “a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão”.