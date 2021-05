Lavouras revela propina de 5 milhões de dólares a Cunha na Suíça

Além de entregar a corrupção na venda de decisões judiciais de desembargadores do TJ do Rio, a propina a governadores e integrantes de todos os poderes, o ex-presidente da Fetranspor José Carlos Lavouras admitiu no acordo fechado com a PGR ter pago uma propina de 5 milhões de dólares ao ex-deputado Eduardo Cunha.

A fortuna foi paga na Suíça, segundo Lavouras, em troca da “aprovação de projetos legislativos afetos à área de transportes interestaduais”. O caso, narrado no anexo 25 da delação de Lavouras, foi despachado pela PGR ao juiz Marcelo Bretas, que toca a Lava-Jato no Rio.