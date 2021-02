Lava-Jato virou quadrilha ‘e o seu Moro é o chefe’, diz Lula

Caminhando para conseguir anular na Justiça as condenações por corrupção na Lava-Jato, Lula segue o roteiro de perseguido político. Falando a um blog nesta sexta, o petista bateu duramente nos procuradores da força-tarefa de Curitiba e no ex-juiz Sergio Moro.

“O MP, que era uma coisa sagrada, para nós, a gente viu a força-tarefa se transformar numa quadrilha. O nome é esse. Uma quadrilha de montar acusações falsas. E o seu Moro era o chefe”, diz Lula.

Como se não tivesse faturado 27 milhões de reais com empreiteiras que saquearam o governo, como se não tivesse financiado campanhas eleitorais do PT com dinheiro sujo nem tivesse convertido João Vaccari Neto em banqueiro do caixa de propina, o petista diz “pedir a Deus” que alguém prove os crimes dele, sem falar do Sítio de Atibaia e do tríplex do Guarujá.

“Lava-Jato contou uma grande mentira. Criou deuses de barro”, diz o petista.