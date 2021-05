Lava-Jato leiloará obras de Vik Muniz e Beatriz Milhazes

Para quem tem desejo de ter na parede de casa um quadro de Vik Muniz ou Beatriz Milhazes, a oportunidade pode estar próxima.

No dia 31 deste mês, a Lava Jato leiloará obras de arte que foram apreendidas durante as investigações no Rio. Os quadros pertenceram ao ex-presidente da Fecomércio Orlando Diniz, suspeito de integrar esquema de desvios de Sérgio Cabral .

O quadro “Chocolate”, de Vik Muniz, aceitará lances a partir de 60.000 reais. Já a obra “Ouço Vozes que se Perderam nas Veredas que Encontrei”, de Beatriz Milhazes, será ofertada a partir de 280.000 mil reais.

A venda foi determinada pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, do juiz Marcelo Bretas. O leilão, que incluirá ainda relógios de luxo e carros, será realizado no site do leiloeiro Leandro Dias Brame.