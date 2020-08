Lava-Jato fecha acordo de leniência com o grupo J. Malucelli

A Lava-Jato no Paraná anunciou nesta segunda a assinatura do acordo de leniência com o grupo empresarial paranaense J. Malucelli, um dos mais ricos e influentes do estado, que admitiu crimes em diferentes frentes da máquina pública.

“O acordo de leniência assinado teve como objeto atividades de prepostos, empregados, administradores, sócios e acionistas das empresas do grupo econômico que possam caracterizar atos de improbidade administrativa e/ou infrações contra o sistema financeiro nacional, de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e formação de organização criminosa, entre outros, relacionados a esquema criminoso na gestão das concessões de rodovias federais no Paraná”, registrou a força-tarefa em comunicado.

Como o Radar já havia mostrado em junho, as empresas do grupo admitiram crimes relacionados às operações Lava-Jato, Sépsis, Piloto, Integração e Rádio Patrulha.

As empresas do grupo reconheceram o pagamento de propinas para obter favorecimento em licitações e contratos desde 2009. Pelo acordo, elas pagarão 100 milhões de reais. A força-tarefa Greenfield também participou das negociações.