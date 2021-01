Lava-Jato deflagra primeira operação em 2021 para apreender obras de arte

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça a 79ª fase da Operação Lava-Jato para cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados num esquema de lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo o saque aos cofres da Transpetro durante os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff.

Os mandados, autorizados pela Justiça Federal de Curitiba, são cumpridos em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. Um dos objetivos da operação é a apreensão de mais de cem obras de arte adquiridas por investigados. Os agentes cumprem mandados em endereços de Márcio Lobão e Edison Lobão Filho, filhos do ex-ministro Edison Lobão, que não é alvo da operação.

“A apreensão não apenas permitirá que as obras sejam periciadas pelo corpo técnico da Polícia Federal, como garantirá a plena efetividade das penas de perdimento, reparação de danos e pagamento de sanções pecuniárias que eventualmente venha a ser impostas ao réu na ação penal em curso”, diz a força-tarefa da Lava-Jato no Paraná.

Avaliações preliminares realizadas pela Polícia Federal sobre algumas obras de arte do investigado indicaram diferenças de mais de 500% entre os valores econômicos por declarados em seu imposto de renda e os valores de mercado. O expediente ilícito de aquisição subfaturada pelo investigado de obras de arte, mediante a realização de pagamento por fora com valores em espécie, também foi confirmado por galeristas que espontaneamente procuraram o MPF no curso das apurações.