Até 25 profissionais de saúde serão vacinados no HC neste domingo

Enquanto João Doria se prepara para iniciar a vacinação no Hospital das Clínicas, vacinando até 25 pessoas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acaba de convocar a imprensa para uma entrevista, por volta de 15h30, sobre a vacinação contra a Covid-19. A coletiva será no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no Rio de Janeiro. A guerra está aberta.