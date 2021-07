Lançamento de livro de Djamila Ribeiro terá live com Teresa Cristina

A filósofa, professora e escritora Djamila Ribeiro, importante figura dos movimentos negro e feminista no Brasil, lançará seu novo livro, “Cartas Para a Minha Avó”, no próximo dia 30 pela Cia das Letras.

No dia 31, domingo, a autora receberá convidados para uma live sobre o livro às 18h em suas redes sociais.

Entre as participantes do encontro virtual estarão as cantoras Teresa Cristina e Margareth Menezes, as atrizes Regina Casé, Taís Araújo e Camila Pitanga e a historiadora Lilia Schwarcz. Também é esperada a participação do babalorixá e antropólogo Rodney William, o único homem do encontro.

O livro “Cartas Para a Minha Avó” aborda a ancestralidade e trará reflexões sobre a infância e adolescência da autora. Será o quarto livro de Djamila, que assinou também os títulos “Lugar de Fala”, “Quem tem medo do Feminismo Negro” e “Pequeno Manual Antirracista”.