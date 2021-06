Lançamento da série Loki, da Marvel, terá live de Alok em São Paulo

O lançamento da nova série da Marvel, Loki, acontece em São Paulo nesta quarta, com uma live do DJ Alok.

A transmissão terá início às 21h, no instagram do DJ, e acontecerá no topo do prédio da Vivo.

Alok, que é embaixador da marca, foi convidado pela Disney para comemorar a estreia da serie, transmitida pelo canal Disney+, que é disponibilizado pela Vivo para assinantes de alguns dos pacotes da operadora.

Além de comandar a live, o DJ irá interagir com a cantora Marilia Mendonça, que também é fã dos personagens da Marvel.