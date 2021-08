Lagosta, camarões… O almoço de Lula com um cacique do MDB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe do MDB no Ceará, o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira fará um almoço para Lula em Fortaleza na segunda-feira.

No cardápio, servirá lagostas, camarões, baião de dois e, claro, uma cachaça para rebater.

Lula está percorrendo o Nordeste para firmar alianças e consolidar palanques regionais que reforcem o seu projeto de derrotar Jair Bolsonaro em 2022.