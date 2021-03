Laboratório vê pedidos de testes de Covid-19 explodirem em março

O Labi Exames registra neste momento de avanço da pandemia uma forte alta na busca por testes de Covid-19. Somente nos três primeiros dias de março, o laboratório realizou mais de 1.500 exames para detectar a presença do novo coronavírus. Para se ter uma ideia do aumento na demanda, durante todo o mês de fevereiro o laboratório realizou 7.600 testes. A expectativa é de que em março esse número mais que dobre.

Especializado no atendimento domiciliar, mais de 50% dos testes feitos pelo Labi Exames foram realizados na casa dos pacientes. Isso porque os testes de coronavírus por PCR, por exemplo, só são realizados em domicílio.

No pico da pandemia em 2020, diante do distanciamento social, passou de 4 por dia para 300 o número de atendimentos domiciliares feitos pelo laboratório nas treze cidades em que atua (Grande Rio, Grande São Paulo e Grande ABCD). Tudo indica que, com a nova onda da pandemia e as medidas restritivas de circulação de pessoas, a procura por esse serviço vá subir ainda mais e a média de atendimentos diários em casa possa chegar a 500.