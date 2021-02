KPMG aponta os principais riscos para as empresas em 2021

Um estudo da KPMG elencou os nove principais riscos emergentes que as organizações brasileiras enfrentarão ao longo deste ano. De acordo com a publicação, são eles: questões geopolíticas e os investimentos em 5G, LGPD, data-driven market, vieses e preconceitos no uso da Inteligência Artificial, Pix, ESG, fraudes e non compliance, e reforma tributária. Por fim, o documento cita como risco os efeitos da Covid-19 nas demonstrações financeiras e em outras divulgações ao mercado.

Os temas foram reunidos na terceira edição do Top Emerging Risks. Lançado pelo ACI Institute e pelo Board Leadership Center da KPMG no Brasil, o trabalho contou com a colaboração de diversos membros de conselhos de administração, conselhos fiscais e comitês de auditoria de algumas das maiores empresas brasileiras.

Os analistas dão especial atenção ao que chamam de “uma abordagem holística” para as práticas ESG, sigla para Environmental, Social e Governance (Ambiental, Social e Governança). “Com o crescimento do debate sobre o assunto, para 2021 o grande risco é que as empresas não abordem a temática ESG de uma forma holística. É essencial que o assunto seja entendido e tratado de forma integrada, já que fazem parte de uma mesma estrutura e olhar somente uma delas, de forma isolada, não representa o que se espera do ESG”, diz Sidney Ito, CEO do ACI Institute Brasil e sócio de consultoria em riscos e governança corporativa da KPMG.