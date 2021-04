Kit-intubação: Tribunal de Contas manda prefeitura de Recife usar estoque

O Tribunal de Contas de Pernambuco emitiu um alerta de responsabilização e recomendou que a prefeitura de Recife use os medicamentos e equipamentos para o tratamento da covid-19 que estão em seu estoque — alguns dos remédios fazem parte do chamado “kit intubação”, em falta em quase todo o país.

A notificação da Corte de contas partiu de denúncias feitas pela deputada estadual Priscila Krause (DEM). Segundo o levantamento da parlamentar, a prefeitura de Recife iniciou 2021 com 471 mil ampolas de sedativo válidas somente até 30 de abril.

De acordo com acompanhamento do gabinete de Krause, a prefeitura fez compras mesmo com materiais em estoque, como é o caso do do anestésico Propofol. Das 591 mil unidades compradas à empresa União Química Farmacêutica em 2020, restam 468 mil unidades que vencem em 23 dias.

Além da recomendação para o uso dos estoques, o Tribunal de Contas de Pernambuco pediu que a secretaria municipal de Saúde preste informações sobre o teor das denúncias.