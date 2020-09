Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em 2015, o preferido de Jair Bolsonaro para ocupar a vaga de Celso de Mello no STF, desembargador Kassio Nunes, votou para suspender a decisão de primeira instância que determinava a deportação do terrorista italiano Cesare Battisti, que vivia no Brasil protegido por uma decisão de Lula, para a França.