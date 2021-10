Kassab vai ao Rio e Paes busca deputados competitivos para o PSD

Gilberto Kassab irá ao Rio no próximo sábado para um encontro com o prefeito da capital e presidente estadual do PSD, Eduardo Paes, e as principais lideranças do partido no Estado. O objetivo é afinar o discurso para as eleições no ano que vem. Paes é peça importante no projeto de Kassab de ampliar a capilaridade regional do PSD e lançar candidato próprio à presidência da República em 2022, com o atual chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, como opção de terceira via na disputa possível entre Jair Bolsonaro e Lula.

Paes articula para transformar seu grupo político em uma corrente forte dentro do PSD. Neste plano, a ideia é eleger um número grande de deputados estaduais e federais. Atualmente, o PSD tem 41 deputados federais com mandato, dos quais apenas três foram eleitos pelo Rio. Desde que assumiu o partido, em junho passado, a turma de Paes tem como meta fazer 10 deputados federais no próximo pleito. Isso elevaria o cacife do atual prefeito junto a Kassab.

Todo sábado a cúpula do PSD no Rio faz reuniões com aspirantes a candidatos pelo partido no ano que vem. Os dirigentes dão treinamento nas áreas de política, legislação eleitoral, estratégias de campanha, finanças e redes sociais em troca do compromisso total com o projeto do partido. A cobrança por frequência é alta entre os nunca eleitos e também entre os que já se candidataram e tiveram menos de 10.000 votos nas últimas eleições estaduais. Essas reuniões também servem para a direção do partido avaliar o engajamento com o projeto, a força política que a pessoa diz ter e a capacidade do concorrente de colocar de pé uma campanha vitoriosa. É basicamente um processo seletivo, dado que com a mudança da legislação eleitoral os partidos terão um número limitado de candidaturas.

Segundo um cacique do PSD, só conseguirá se manter nas cabeças da nominata quem participar da maior parte das reuniões que ocorrerão até as eleições. Serão mais de 200 até o pleito, diz ele. O objetivo é tornar os candidatos do PSD mais competitivos, sobretudo os inexperientes na urna. Não há intenção de melindrar peixes maiores, como políticos com mandato ou que se elegeram com mais de 20 mil votos em 2018 por outras legendas. A eles não será cobrado, por ora, frequência em reuniões ou gestos de amor ao projeto Kassab/Paes. Esse é o caso, por exemplo, de deputados eleitos em 2018– como Rodrigo Maia e Hugo Leal– e secretários da prefeitura que compõe o grupo político mais próximo de Paes e que também foram eleitos como parlamentares, como Pedro Paulo e Marcelo Calero. Será uma grande vitória de Paes se o partido conseguir eleger, além destes mais conhecidos, outros nomes menos. A previsão é que a chapa do PSD tenha ao menos 80 candidatos a deputado federal e 90 candidatos a estadual.

Segundo o Radar apurou, Paes tem buscado nomes que sejam representantes de setores da sociedade, como pessoas da área da saúde, da educação ou do meio ambiente, além de gente que tenha alguma experiência em gestão. O motivo é que além de bons parlamentares, o dirigente quer ter quadros técnicos que possam assumir outras funções para além das pautas legislativas.

Também neste encontro de sábado, o PSD vai lançar oficialmente a pré-candidatura de Felipe Santa Cruz, atual presidente nacional da OAB. Ele só se filiará ao partido a partir no ano que vem, quando o advogado deixará o comando da Ordem. Dirigentes partidários avaliam como importante que ele já se coloque como concorrente, dado que outros postulantes ao governo já estão se movimentando, caso de Marcelo Freixo (PSB), Rodrigo Neves (PDT) e do próprio governador Cláudio Castro (PL).