Juventude do PSDB reage a Arthur Virgílio, que chamou Leite de ‘garotinho’

Em resposta às recentes declarações de Arthur Virgílio, que tem 76 anos de idade, de que o governador Eduardo Leite, de 36, é “um menino” e “um garotinho”, a Juventude Nacional do PSDB divulgou nesta quinta-feira uma nota conjunta com o Secretariado Nacional da Militância Negra do partido, o Tucanafro, para cobrar respeito à juventude.

A manifestação dos grupos tucanos defende a trajetória política de Leite, que disputa com Virgílio e com o governador João Doria as turbulentas prévias do PSDB, e diz que a Juventude da legenda “tem orgulho de ter sido a porta de entrada para ele na política”.

“O Brasil de hoje já não permite e nem acha normal que alguém seja julgado pela idade, cor da pele, gênero, credo religioso ou orientação sexual. Da mesma forma que respeitamos os seus 76 anos, gostaríamos que o ex-prefeito Arthur Virgílio (AM) respeitasse as novas gerações que estão chegando ou já ocuparam seu lugar de direito na vida política nacional, como é o caso do governador Eduardo Leite (RS)”, diz o texto, que segue com elogios ao governador gaúcho.

“Independentemente da idade que temos, sempre devemos estar abertos a aprender algo novo. Da mesma forma que nos ensinaram a respeitar os mais velhos, pedimos agora que respeitem a nossa juventude e não nos impeçam de sonhar com um Brasil melhor. Primamos por igualdade e queremos juntos combater todas as formas de discriminação”, conclui a nota.

A fala do ex-prefeito de Manaus que irritou os jovens tucanos ocorreu durante entrevista a José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, na terça-feira. Na ocasião, Virgílio classificou Leite como o “mais velho menino jovem do PSDB”, além de cobrar que ele se afaste do “bolsonarizador” Aécio Neves. O governador do Rio Grande do Sul rebateu o adversário e correligionário nesta quarta, ao rechaçar o “um preconceito absurdo com a juventude”.