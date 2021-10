Justiça torna réus policiais federais e advogados da Lava Jato do Rio

Atualizado em 29 out 2021, 13h08 - Publicado em 29 out 2021, 12h43

A Justiça Federal do Rio aceitou há pouco denúncia do MPF contra 10 pessoas envolvidas de alguma forma com a operação Lava-Jato. São policiais federais e advogados acusados de formarem um conluio para venderem facilidades a empresários presos pela força tarefa. Os acusados foram alvos da operação Tergiversação, deflagrada em maio de 2019 pela PF. A segunda fase da operação ocorreu em outubro do ano passado.

Nesta sexta, a juíza substituta da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Caroline Vieira Figueiredo, aceitou denúncia contra quatro advogados de réus da Lava Jato e seis agentes da Polícia Federal, entre escrivão, delegado e delegado aposentado.

Segundo o MPF narra na denúncia, os policiais faziam parte de uma organização criminosa que atuava dentro da superintendência da PF no Rio e os advogados eram suspeitos de praticarem crimes de corrupção ativa e passiva. O esquema veio à público depois que o MPF fechou acordo de delação com um empresário que alegou que recebeu pedidos de vantagens dos agentes em troca de benefícios nas investigações.