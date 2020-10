Justiça prepara mutirão para liberar pagamentos do auxílio emergencial

Atualizado em 2 out 2020, 17h29 - Publicado em 4 out 2020, 16h22

Corregedor da Justiça Federal, o ministro do STJ Jorge Mussi formou uma força-tarefa com a AGU, Dataprev e Caixa para resolver por conciliação milhares de ações sobre negativa de auxílio emergencial.

Desde o início do pagamento do auxílio, os tribunais do país foram tomados por quase 100.000 ações de brasileiros que tiveram o benefício negado pelo governo. Mussi resolveu agir para evitar que isso acabe afogando os juízes em ações que não tratam propriamente de direito, mas de falhas objetivas do governo no seu cadastro de beneficiários.

É daí que surgiu a ideia de, com a base de dados do governo, realizar os mutirões por região em cada TRF de modo a avaliar caso a caso e já liberar o dinheiro em tempo real.