Justiça obriga Ministério da Saúde a vacinar professores em Manaus

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Justiça Federal no Amazonas atendeu a pedido da Prefeitura de Manaus e determinou que o Ministério da Saúde inicie a vacinação dos trabalhadores da educação e envie imediatamente 40 mil doses de imunizantes para atender a categoria na cidade. A decisão foi publicada na tarde desta quarta-feira pela juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe.

Os beneficiados são da rede pública local (municipal e estadual, incluindo ensino superior) “que estão pendentes e não tenham se enquadrado em nenhum outro grupo, a fim de que seja possível, por via de consequência, que o Município de Manaus e o Estado do Amazonas possam garantir a segurança alimentar para as crianças que estão em vulnerabilidade social”, apontou o despacho.