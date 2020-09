Justiça nega recurso da Globo para exibir documentos sobre caso Flávio

O desembargador Fábio Dutra, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do do Rio de Janeiro, negou nesta quarta recurso apresentado pela TV Globo para suspender a decisão que proibiu a emissora de exibir documentos ou peças das investigações sobre o esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), quando exercia o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio.

O magistrado escreveu: “Diante do que dispõe o estatuto processual e considerando que a decisão ora guerreada não importou em censura ao que foi publicado pela ora Agravante, não é possível verificar, neste momento, o risco de sua irreversibilidade a justificar o deferimento do efeito suspensivo pretendido”.

No último dia 4, como revelou o Radar, a juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível do TJRJ, decidiu pela proibição. A magistrada atendeu a um pedido de liminar dos advogados Rodrigo Roca e Luciana Pires, que defendem o senador.