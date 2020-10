Justiça nega pedido de resposta de Eduardo Paes e Marcelo Crivella

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2020, 09h54 - Publicado em 20 out 2020, 11h33

A Justiça Eleitoral julgou improcedente dois pedidos de resposta dos candidatos Marcelo Crivella (Republicanos) e Eduardo Paes (DEM) contra o também candidato Luiz Lima (PSL). Os dois questionavam propagandas veiculadas pela campanha do oponente sob o argumento de que as peças “extrapolaram as meras críticas” permitidas pela legislação eleitoral.

Nas duas sentenças, a juíza da 4a Zona Eleitoral do Rio explicou que “a mera formulação de críticas genéricas à atual gestão municipal de candidato à reeleição que não demandam o acolhimento do pedido, o que faz parte das disputas eleitorais cada vez mais acirradas a um cargo majoritário”.