Justiça manda vasculhar vida financeira de genro de ministro do STJ

Atualizado em 20 out 2020, 21h51 - Publicado em 21 out 2020, 08h27

O litígio exposto nesta segunda por uma postagem da advogada Anna Carolina Noronha, filha do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, continua rendendo.

Além do desgaste político gerado pelos ataques a Rodrigo Maia e o ex-ministro Moreira Franco, a Justiça do Rio ordenou nesta terça a abertura de toda a vida financeira do empresário Eduardo Antonio Oliveira, marido de Ninna, nos últimos cinco anos.

A medida foi deferida em uma das ações movidas pela ex-mulher contra Oliveira por falta de pagamento de pensão alimentícia. Em outra frente, como o Radar mostrou nesta segunda, o desembargador Antônio Carlos Arrabida, do TJRJ, analisa outra ação que pede a prisão de Oliveira por não pagamento da pensão da filha nos últimos meses.

Nesse caso, como a pandemia ainda demanda cuidados nas prisões, o risco para o empresário é de ser alvo de um decreto de prisão domiciliar.