Justiça manda Natal retirar ivermectina de protocolo da Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Justiça do Rio Grande do Norte determinou que a Prefeitura de Natal retirasse a ivermectina do protocolo de atendimento contra a Covid-19 na cidade.

Segundo a OMS, a ivermectina, que nada mais é que um vermífugo, não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

A decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira pelo juiz Cícero Martins de Macedo Filho, da 4ª Vara da Fazenda Pública.