Justiça libera folga de fim de ano aos peritos médicos federais

Uma decisão do TRF-1 ordena que o governo de Jair Bolsonaro autorize peritos médicos federais submetidos ao regime de atendimento presencial a compensarem os dias não trabalhados em razão do recesso de final de ano com tarefas on-line — o que não inclui perícias médicas de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e para o Benefício de Prestação Continuada –, como análise de pedidos de isenção de imposto de renda e análise de processos de aposentadoria especial.

“Os atuais gestores da Subsecretaria da Perícia Médica Federal têm praticado diversas arbitrariedades contra os peritos e a vedação ao usufruto do recesso de final de ano representa mais uma dessas. O Judiciário atuou com celeridade para sanar esse obstáculo ilegal imposto pela administração pública e garantiu tempestivamente o direito dos servidores, que poderão gozar regularmente do descanso de Natal e de Ano Novo”, diz o advogado da Associação Nacional dos Médicos Peritos, Paulo Liporaci.