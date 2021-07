Justiça intima Prefeitura de SP por contrato milionário em Plano Diretor

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu 48 horas para a prefeitura explicar a contratação de uma empresa que realizou estudos de revisão do Plano Diretor da capital. O prazo começou a contar na última quarta, 7.

O contrato com a ‘Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia’, no valor de 3,5 milhões, teria sido feito sem licitação, mesmo este tipo de serviço “não estando na lista de exceções da Lei das Licitações”.

Os argumentos foram apresentados em ação popular protocolada pelo ex-candidato à prefeitura Guilherme Boulos (PSOL), por lideranças dos movimentos de moradia e pela Bancada Feminista da Câmara Municipal, do PSOL.

Além da suposta dispensa irregular de licitação, a ação também questiona o fato de a Fundação contratada não comprovar a expertise necessária para a realização dos estudos de revisão do Plano Diretor.

A contratação ainda seria dispensável, uma vez que a prefeitura conta com profissionais capacitados para esta função, diz o documento.

O Plano Diretor foi aprovado em julho de 2014 e é responsável pelo planejamento urbano da cidade até 2030.

A lei previu uma revisão ‘intermediária’ em 2021, com participação popular. No entanto, movimentos e entidades têm argumentado que, devido à pandemia, não existem meios de possibilitar a devida participação.

“Não dá para aceitar que a prefeitura faça, a toque de caixa e no meio de uma pandemia, uma reforma no Plano Diretor, sem participação popular e ainda com ações irregulares deste tipo”, diz Boulos.