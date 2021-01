Justiça Federal vai julgar suspeito de ataque à sede do Porta dos Fundos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal do TJ do Rio, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e mandou o caso que apura o atentado à sede da produtora Porta dos Fundos para a Justiça Federal.

O caso, agora, passará a tramitar na 2ª Vara Criminal Federal. Apesar da mudança de esfera, Fauzi vai continuar preso — acusado de crime de terrorismo.

Ele foi detido em setembro do ano passado em Moscou, na Rússia, por estar com o nome na Difusão Vermelha da Interpol, mas ainda não foi extraditado.