Justiça do Rio rejeita mais um recurso da Globo contra Flávio Bolsonaro

O desembargador Fabio Dutra, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou nesta segunda-feira um novo pedido de liminar apresentado pela TV Globo para expor documentos do processo referente à investigação do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no esquema de “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

No despacho, o magistrado diz entender que não havia, pelo menos por enquanto, razão para atender o pedido da emissora. Para ele, a Globo — que entrou com o recurso no último dia 30 de novembro, mas está proibida de publicar os documentos desde setembro — não corre risco de prejuízo irreparável.

Esta é a segunda vez que o TJRJ nega um pedido da emissora para revogar a tutela deferida pela juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível. Pela decisão, a Globo está impedida de “divulgar informações, exibir documentos, expor andamentos do processo investigativo criminal” evolvendo o filho do presidente da República.

Em novembro, Flávio Bolsonaro, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e mais quinze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio por crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no escândalo na Alerj.