Justiça do Rio mantém bloqueio de salário de acusado de matar Marielle

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2020, 19h44 - Publicado em 22 out 2020, 19h38

A 1º Câmara Criminal do TJ do Rio negou o pedido de liminar que visava cassar o bloqueio de 70% da aposentadoria do ex-sargento da PM Ronnie Lessa, réu pelo assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em março de 2018.

Segundo a desembargadora Katya Monnerat, em que pese os argumentos do acusado sobre o caráter alimentar — de subsistência — dos valores bloqueados e “a penúria financeira de seus dependentes”, a retenção decorreu de decisão judicial amplamente fundamentada e minuciosa investigação.

A medida, de acordo com a magistrada, visa o futuro ressarcimento à ex-assessora de Marielle que estava no carro e sobreviveu aos tiros e aos familiares da vereadora e do motorista, pelos danos morais e materiais sofridos.

Preso desde 2019 em Rondônia, Lessa é apontado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público como o autor dos disparos que mataram a parlamentar e o motorista.