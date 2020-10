Justiça do Rio manda prender oito por fraudes na Caixa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2020, 08h14 - Publicado em 22 out 2020, 08h13

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta uma operação para prender integrantes de uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.

Onze mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói. Na residência de um dos falsificadores foram encontrados diversos documentos forjados e farto material utilizado para a falsificação.

A organização, responsável por um prejuízo superior a 2 milhões de reais, se utilizava de uma rede de falsificadores e sacadores para levantamento indevido de valores do FGTS e do PIS. O grupo criminoso contava com a participação direta de um funcionário da Instituição que também foi preso.