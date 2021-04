Justiça do DF proíbe Renan de assumir relatoria da CPI da Covid-19

A Justiça Federal no DF proibiu há pouco que o senador Renan Calheiros assuma o posto de relator da CPI da Covid-19 no Senado.

“Determino que a União diligencie junto ao Senado da República, na pessoa do seu presidente (Rodrigo Pacheco), para que este obste a submissão do nome do senador José Renan Vasconcelos Calheiros à votação para a composição da CPI da Covid-19 na condição de relator, exclusivamente até a juntada das manifestações preliminares dos requeridos quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela autora”, diz o despacho do juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes.

A decisão de Moraes atende a um pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli. Calheiros promete recorrer.