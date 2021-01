Justiça de SP estipula multa de até R$ 100 mil por bloqueio na Dutra

Concessionárias de rodovias em São Paulo e no Paraná conseguiram ordens judiciais nesta sexta para estipular multas pesadas contra empresas de transporte (100.000 reais por dia) e pessoas físicas (10.000 reais por dia) que tentarem bloquear o trânsito nas estradas a partir de segunda.

A decisão foi concedida pela juíza Cláudia Vilibor Breda no fim da tarde desta sexta em favor da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A..

“Concedo a medida liminar para o fim de determinar a expedição de mandado proibitório em favor da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., e ordenando a qualquer pessoa que venha a ser identificada, que se abstenha de obstruir o tráfego nas pistas de rolamento da Rodovia Federal Presidente Dutra e também nas respectivas vias de acesso e de saída, sob pena de incorrer em crime de desobediência e em multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada réu pessoa física, e no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada pessoa jurídica, devendo tal cominação surtir efeitos pelo prazo de 30 dias a contar da data da prolação da presente decisão”, registra a juíza.

“Determino também que qualquer pessoa que venha a ser identificada se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou de esbulho à posse da rodovia administrada pela autora, seja em toda a sua extensão e, especialmente, no trecho que corta este município, através do tráfego de pessoas ou estacionamento de veículos destinados a participação de manifestação denominada ‘Paralisação dos Caminhoneiros’, designada para iniciar-se em 1º/02/2021, no acostamento e no leito carroçável da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na sua totalidade”, segue a juíza.

Na mesma linha, a Justiça Federal no Paraná também emitiu decisão em favor da Concessionária Autopista Planalto Sul S/A proibindo greves e bloqueios na rodovia que corta o estado do Paraná até a divisa com Santa Catarina.

“Defiro liminarmente a expedição de mandado proibitório/reintegratório em favor da parte autora e em relação à área em que exerce posse por força do contrato de concessão (BR-116 e 376, de Curitiba/PR até a fronteira com Santa Catarina), para que eventuais manifestantes por ocasião do movimento grevista previsto para a partir de 1º/02/2021 se abstenham de causar tumulto, depredação, bloqueio ou ocupação dos bens envolvidos na execução do serviço concedido através do Contrato de Concessão oriundo do Edital de Concessão nº 006/2007 (pistas de rolamento, praças de pedágio, acostamentos, faixas de domínio, acessos, refúgios, postos de atendimento, balanças). Para o caso de descumprimento da ordem, fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por indivíduo e por hora em desfavor da ré, independentemente das demais sanções cabíveis pelo descumprimento da ordem judicial”, decide a juíza Giovanna Mayer.