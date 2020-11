Justiça condena Boulos a pagar multa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O juiz eleitoral Marco Antonio Martin Vargas impôs o pagamento de uma multa de 5.000 reais à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) por ter compartilhado nas redes sociais uma enquete do site Radar Urbano onde aparecia líder das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo. A realização de enquete fora de época e o apoio de pessoa jurídica a candidatos é vetado pela legislação.

A ação foi movida pelo advogado do Movimento Brasil Livre e candidato eleito a vereador pelo Patriota na capital paulista, Rubens Nunes. Recentemente, o advogado disse estar “na militância contra as incoerências que estão sendo apresentadas, tanto de Boulos quanto do Covas”.