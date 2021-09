Justiça arquiva ação do MPF no RN contra Sergio Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O juiz federal Lauro Henrique Lobo Bandeira mandou ao arquivo a ação proposta por dois procuradores do Rio Grande do Norte contra Sergio Moro. O caso foi revelado pelo Radar recentemente. A ação civil pública tentava cobrar “danos morais coletivos causados pela atuação antidemocrática do ex-juiz na condução da Lava-Jato”.

Como o ato não tinha pé nem cabeça, o juiz mandou ao arquivo o caso por considerar que não cabe aos procuradores propor ação para, “a partir da atuação de um único agente, cujo acerto ou desacerto de seus atos não cabe neste momento valorar”, impor regras de estudo a todos os juízes e procuradores.