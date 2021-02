Julgamento do ‘quadrilhão do MDB’ no STF é interrompido por Toffoli

O julgamento no STF do chamado “quadrilhão do MDB no Senado”, que pode tornar réus Renan Calheiros, Jader Barbalho, Edison Lobão, Romero Jucá, Valdir Raupp e Sérgio Machado, foi interrompido e não tem data para voltar.

O inquérito começou a ser analisado na última sexta-feira pelo plenário virtual da Corte, mas um pedido de destaque do ministro Dias Toffoli vai levar o caso para o plenário telepresencial.

Apenas o ministro Edson Fachin, relator do caso, havia votado pelo recebimento da denúncia da PGR contra os políticos do MDB. Fachin havia votado pela rejeição apenas da parte da denúncia contra o ex-presidente José Sarney.