Julgamento de suspeição de Moro será retomado nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Gilmar Mendes, presidente da Segunda Turma do STF, incluiu na pauta de julgamentos do colegiado desta terça o processo que analisa a suspeição do ex-juiz Sergio Moro.

A retomada do julgamento ocorre após o ministro Nunes Marques devolver o processo — que estava com ele após pedido de vista feito no último dia 9.

O habeas corpus foi apresentado pela defesa do ex-presidente Lula e discute a parcialidade de Sergio Moro na investigação sobre o petista, e tramita no Supremo desde 2018.

O voto de Nunes Marques é decisivo para o destino de Moro na Segunda Turma: o placar, atualmente, está empatado. Edson Fachin e Cármen Lúcia já votaram contra a suspeição; Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, a favor.