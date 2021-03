Julgamento de Moro faz Segunda Turma dar banho de audiência no STF

Os números não escondem a curiosidade do público sobre o julgamento da suspeição de Sergio Moro contra Lula no caso do triplex — em que o ministro Nunes Marques formou maioria contra a parcialidade do ex-juiz, com direito a fortes discursos do ministro Gilmar Mendes .

Nesta terça-feira, a transmissão ao vivo da sessão da Segunda Turma pelo canal da TV Justiça no YouTube batia, por volta das 17 horas, a marca de 32.540 visualizações.

No mesmo momento, a pacífica Primeira Turma contabilizava 55 telespectadores.