Juiz libera acesso de Lula a mensagens da Vaza-Jato

A Justiça Federal cumpriu a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e determinou o compartilhamento pela Polícia Federal com a defesa do ex-presidente Lula das mensagens apreendidas na Operação Spoofing — que ficou conhecida como “Vaza-Jato”.

A determinação é do juiz plantonista da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Gabriel Zago Capanema de Paiva. Na semana passada, Lewandowski atendeu a um pedido dos advogados do ex-presidente e determinou que a Justiça liberasse o conteúdo ao petista com o apoio de peritos da PF.

Pelo despacho do ministro do STF que autorizou o compartilhamento, Lula poderá ter acesso a todas as mensagens dos investigadores da Lava-Jato, roubadas por hackers, “que lhe digam respeito, direta ou indiretamente”.